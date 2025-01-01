Forsthaus Rampensau
Folge 5: Notruf im Forsthaus
99 Min.Ab 12
Die angesägten Teams "Philipp & Adriana" und "Guido & Emre" kämpfen beim Quizduell um den Verbleib im Forsthaus. Rasant geht es beim Spiel "Klatsch und Tratsch" zu. Hier dürfen die Teilnehmer erraten, wer was über wen gesagt hat. Fitness wie Köpfchen ist bei der Challenge "Schwamm-Ente-Ligenz" gefragt. Hier müssen die Teams im Ganzkörperanzug Geschicklichkeit beweisen und dabei auch noch Matheaufgaben lösen. Das Gewinnerpaar schützt sich vor dem großen Absägen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen