Forsthaus Rampensau
Folge 3: Barbies und eine hodenlose Frechheit
127 Min.Ab 12
Cathy Lugner schaut zu tief ins Glas und bringt damit nicht nur ihren Forsthaus-Partner Daniel Köllerer in Rage. Auch ihrer neuen Flamme Satans Bratan gefällt dieses Verhalten überhaupt nicht. Währenddessen ziehen mit den Reality-Stars Vanessa und Sanja zwei neue Gesichter ins Forsthaus ein und die nächsten beiden Spiele stehen vor der Tür ...
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen