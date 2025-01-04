Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 13vom 04.01.2025
Folge 13: Lost im Forsthaus

51 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Als Dodi bei den Alm Awards den Preis für den wenigsten Bock auf gar nichts verleihen bekommt, ist es mir ihrer guten Laune endgültig vorbei. Auf die Gewinner:innen des Alm Awards wartet derweil eine bittersüße Überraschung... Der Streit zwischen Emmy, Peter und Yvonne eskaliert und es fallen wüste Beschimpfungen.

