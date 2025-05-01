Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 21
45 Min.Ab 6

Isabelle (25) ist Anwärterin auf das Grundschullehramt und Frank (30) ist Installateur- und Heizungsbaumeister mit eigener Firma. Nach einem gemeinsamen Urlaub war für das Liebespaar klar, dass sie für immer zusammengehören. Daher haben sich die beiden nach neun Monaten Beziehung standesamtlich trauen lassen. Zwei Monate nach der standesamtlichen Trauung möchten Isabelle und Frank sich auch noch in der Kirche das Ja-Wort geben.

