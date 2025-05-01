Frank - der Weddingplaner
Folge 25: Frederike & Stephan
45 Min.Ab 6
Die 24-jährige Frederike und der 36-jährige Stephan sind beide Finanzbeamte. Kennengelernt haben sie sich vor zweieinhalb Jahren im Büro in Münster. Schon bei der ersten Verabredung nach Feierabend hat es zwischen ihnen gefunkt. Seit zwei Jahren leben Frederike und Stephan zusammen in Dortmund. Ihre Hochzeit soll etwas ganz Besonderes werden. Weddingplaner Frank sorgt für das nötige Ambiente, und zwar im amerikanischen Stil ...
Frank - der Weddingplaner
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
