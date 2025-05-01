Zum Inhalt springenBarrierefrei
Katja & Thomas

sixxStaffel 1Folge 31
Folge 31: Katja & Thomas

46 Min.Ab 6

Katja und Thomas aus Frankfurt sind seit fünf Jahren ein Paar. Auf einem Rummelplatz haben die beiden beschlossen, zu heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während Katja es bunt und kitschig mag, bevorzugt der Bräutigam eine eher dezente und praktische Dekoration ...

sixx
