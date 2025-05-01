Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 38
46 Min.Ab 6

Die 30-jährige Julia ist Krankenschwester und arbeitet in einer Hamburger Klinik. Vor fünf Jahren lernte sie dort den heute 38 Jahre alten Jörg kennen. Der ehemalige Krankenpfleger studiert inzwischen Lehramt und kümmert sich neben dem Studium um den Haushalt. Die beiden haben zwei Söhne. Als das Familienglück eigentlich schon perfekt ist, überrascht Jörg seine Partnerin mit einem Antrag. Jetzt benötigt die Kleinfamilie Franks Unterstützung.

