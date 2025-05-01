Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Frederike & Stephan

sixxStaffel 1Folge 40
Frederike & Stephan

Frederike & StephanJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 40: Frederike & Stephan

46 Min.Ab 6

Die 24-jährige Frederike und der 36-jährige Stephan haben sich vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Schon bei der ersten Verabredung hat es zwischen den beiden gefunkt. Für die Hochzeit wünscht sich das Paar einen roten Teppich, über den sie während der Trauzeremonie schreiten werden. Für Weddingplaner Frank ist der Wunsch natürlich Befehl ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen