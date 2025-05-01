Frank - der Weddingplaner
Folge 49: Silke & Andreas
45 Min.Ab 6
Andreas ist 33 Jahre alt und Vermesser bei den Stadtwerken in Magdeburg. Die 36-jährige Silke ist gelernte Krankenschwester und arbeitet auf der Wachstation im Klinikum Olverstedt. Silke hat bereits einen Sohn, den inzwischen 16-jährigen Tom. Silke und Andreas wollen nun endlich heiraten ... Um beim Eröffnungstanz auf ihrem Hochzeitsfest eine gute Figur zu machen, beginnen sie einen Tanzkurs ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH