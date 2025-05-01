Frank - der Weddingplaner
Folge 53: Iris & Volker
45 Min.Ab 6
Die 37-jährige Iris ist gelernte Bürokauffrau. Seit einiger Zeit hat sie sich mit einem mobilen Nagelstudio selbstständig gemacht. Volker ist 46 Jahre alt und Landwirt. Seit 20 Jahren besitzt er einen eigenen Bauernhof. Dort hat auch die Liebesbeziehung der beiden ihren Lauf genommen, weil Iris Tochter bei ihm Reitunterricht genommen hat. Volker möchte Iris ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen und ihr einen kleinen Hund schenken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH