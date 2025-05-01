Zum Inhalt springenBarrierefrei
Susanne & Udo

sixxStaffel 2Folge 23
Folge 23: Susanne & Udo

44 Min.Ab 6

Susanne Stemmler (27) und Udo Voss (39) sind Fifties-Fans. Ihre Leidenschaft für "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" soll auch bei ihrer Hochzeit eine Rolle spielen. Somit heißt es: Trauung im Petticoat, Fahrt im Cadillac, eine Mega-Torte und eine große Feier in einem Rock'n'Roll-Club.

