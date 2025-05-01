Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 25
Folge 25: Nadia & Jörg

45 Min.Ab 6

Die 30-jährige Nadia und der 35-jährige Jörg lebten viele Jahre lang in wilder Ehe. Die beiden sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen und nun ist es an der Zeit, ihre Liebe zu mit einer traumhaften Hochzeit zu krönen. Die syrisch-stämmige Nadia wünscht sich orientalische Elemente und Jörg ist es wichtig, mit einem rauschenden Fest allen Geladenen "Danke" zu sagen - denn in schweren Zeiten konnten die beiden immer auf die Hilfe ihrer Familien und Freunde setzen.

