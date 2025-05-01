Frank - der Weddingplaner
Folge 32: Martina & Uwe
45 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 6
Martina (51) und Uwe Lieb (53) sind seit 30 Jahren verheiratet. Zur Perlenhochzeit wollen sie ihr Ehe-Gelübde erneuern. Das Paar ist für ihr Alter sehr aktiv, modern und fortschrittlich geblieben. Die beiden ältesten Kinder sind dagegen eher altbacken. Auf der Feier werden vier Generationen anwesend sein ...
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Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Seven.One Entertainment Group GmbH