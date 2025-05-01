Frank - der Weddingplaner
Folge 38: Nancy & Christian
46 Min.Ab 6
Nancy Gawlak (27) und Christian Kahmann (29) teilen nicht nur ihr Leben miteinander, sondern auch ihren Beruf bei der Polizei. Nancy hatte schon kleines Mädchen den Traum eine Hochzeit á la Guns N' Roses zu feiern. Wie wird die Hard Rock-Hochzeitsfete wohl aussehen?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH