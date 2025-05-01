Frank - der Weddingplaner
Folge 23: Nicole & Markus
43 Min.Ab 6
Als die hübsche Nicole und der eher unscheinbare Markus sich im Kegelverein von Nicoles Eltern begegneten war es Liebe auf den ersten Blick - allerdings nur für Markus! Nach einigen Irrungen und Wirrungen wollen die beiden nun jedoch den Bund der Ehe schließen. Das Paar wünscht sich eine richtige romantische Landhochzeit. Kann Frank bei der Verschönerung des tristen Saales und bei der Umsetzung einer "grünen Hochzeit" helfen?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH