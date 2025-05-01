Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Jenna & René

sixxStaffel 3Folge 25
Jenna & René

Jenna & RenéJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 25: Jenna & René

43 Min.Ab 6

Als Jenna und René sich kennenlernten, war sie gerade mal 15 und er 18 Jahre alt. Die Liebe wurde schon auf eine harte Belastungsprobe gestellt, da René als Zeitsoldat immer wieder in Afghanistan stationiert ist. Im August 2007 heirateten die beiden standesamtlich, spontan und heimlich in Las Vegas. Nun soll mit der Familie eine große Hochzeitsfeier nachgeholt werden. Frank soll bei der Gestaltung der Freizeithalle helfen und damit für die romantische Stimmung sorgen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen