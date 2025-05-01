Frank - der Weddingplaner
Folge 27: Nicole & Ingo
Die Hochzeit von Nicole und Ingo soll alles andere als gewöhnlich werden. Die beiden wünschen sich eine rockige Biker-Hochzeit, jedoch sollen sich auch die älteren Gäste wohlfühlen. Eine Muss: Die Braut möchte unbedingt in dem Kleid aus dem Guns N'Roses-Video "November Rain" heiraten! Frank soll ihnen noch bei der entsprechenden Deko helfen, damit die beiden im großen Kreis ihrer Freunde und Familie eine feucht-fröhliche Biker-Hochzeit feiern können.
