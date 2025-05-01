Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Nelli & Carsten

sixxStaffel 3Folge 37
Nelli & Carsten

Nelli & CarstenJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 37: Nelli & Carsten

44 Min.Ab 6

Nach einigen Umwegen wurde aus Nelli und Carsten ein Paar, das mittlerweile schon seit sechs Jahren zusammen glücklich ist. Ihre gemeinsame Zeit wurde jedoch durch einige schwere Schicksalsschläge überschattet: So verstarb 2006 Carstens geliebte Mutter. Das Paar wünscht sich daher von Frank, dass die Mutter in irgendeiner Form bei der gewünschten romantischen Traumhochzeit - in Cremefarben - "dabei sein" soll.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen