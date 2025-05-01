Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank - der Weddingplaner

sixxFolge 40
38 Min.Ab 6

Im "Best of" zeigt Deutschlands bekanntester Weddingplaner Frank Matthée die schönsten Hochzeitsmomente aus der 3. Staffel: die berührendsten Schicksale, die romantischsten Ja-Worte, die besten Partys und v.a. die größten Herausforderungen des Hochzeitsgurus.

