Frank - der Weddingplaner
Folge 40: Best of
38 Min.Ab 6
Im "Best of" zeigt Deutschlands bekanntester Weddingplaner Frank Matthée die schönsten Hochzeitsmomente aus der 3. Staffel: die berührendsten Schicksale, die romantischsten Ja-Worte, die besten Partys und v.a. die größten Herausforderungen des Hochzeitsgurus.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH