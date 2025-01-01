fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Frankenhouse sind Häuser, die über Jahrzehnte hinweg immer wieder erweitert und umgebaut wurden, bis jede Harmonie verloren ging. Genau diesen Gebäuden nehmen sich die Renovierungsprofis Denese und Mike Butler in Boston an. Mit einem feinen Gespür für Geschichte und Charme sowie modernem Design setzen sie die einzelnen Teile neu zusammen – und verwandeln architektonische Flickwerke in stimmige, wunderschöne Meisterwerke.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
