HGTVFolge vom 06.11.2025
45 Min.Folge vom 06.11.2025

Mit zwei Kindern und einem neuen Welpen stößt das Zuhause einer Familie schnell an seine Grenzen. Mike und Denese entwerfen deshalb ein durchdachtes Konzept, das sowohl mehr Platz als auch neue Funktionen bietet. Eine großzügige Hauptsuite und eine erweiterte Küche mit Insel sollen das Haus wieder zu einem Ort machen, der zum gemeinsamen Mittelpunkt wird.

