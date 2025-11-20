Skandinavischer LandhausstilJetzt kostenlos streamen
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 20.11.2025: Skandinavischer Landhausstil
45 Min.Folge vom 20.11.2025
Nach Jahren voller Pendelstress zieht ein Paar endlich in ein neues Zuhause in Rehoboth, Massachusetts. Doch die Räume wirken unharmonisch und verloren. Mike sorgt für Struktur und Licht, während Denese eine Küche plant, die endlich den Traum vom echten Landhausgefühl erfüllt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.