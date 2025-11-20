Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Skandinavischer Landhausstil

HGTVFolge vom 20.11.2025
Skandinavischer Landhausstil

Skandinavischer LandhausstilJetzt kostenlos streamen

fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Folge vom 20.11.2025: Skandinavischer Landhausstil

45 Min.Folge vom 20.11.2025

Nach Jahren voller Pendelstress zieht ein Paar endlich in ein neues Zuhause in Rehoboth, Massachusetts. Doch die Räume wirken unharmonisch und verloren. Mike sorgt für Struktur und Licht, während Denese eine Küche plant, die endlich den Traum vom echten Landhausgefühl erfüllt.

Alle verfügbaren Folgen