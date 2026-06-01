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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Danni Dummy (2)

JoynStaffel 1Folge 24vom 16.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 24: Danni Dummy (2)

23 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Frieda macht sich auf den Weg zu ihrer Prüfung als Rettungssanitäterin, doch weder Pippa noch Otto scheinen sich wirklich dafür zu interessieren oder ihr bei ihrem Lampenfieber zu helfen. Sie haben es durch einen Übungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr offenbar komplett vergessen. Am Ende wird Frieda von Pippa, Otto und der ganzen Feuerwehr mit einer Überraschungsparty zur bestandenen Prüfung überrascht.

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