Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Das Date (1)

JoynStaffel 1Folge 25vom 17.06.2026
Das Date (1)

Das Date (1)Jetzt kostenlos streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 25: Das Date (1)

23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Trotz Cornelias und Urs' Warnung, berufliches und privates nicht zu vermischen, lädt Felix Frieda zur Feier über die bestandene Prüfung zum Essen ein. Bei dem Dinner knistert es deutlich und es kommt sogar zum Kuss. Währenddessen wird Mirko im Streit von Andrea vor die Tür gesetzt und kommt bei Jonathan unter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen