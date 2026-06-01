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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Dramaqueen (2)

JoynStaffel 1Folge 32vom 22.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 32: Dramaqueen (2)

23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Mirko und Felix buhlen um Friedas Herz. Während Mirko mit ihr in der Mittagspause baden geht, küsst Felix sie anschließend mit Absicht vor dessen Augen. Als Julius seinen ganzen Mut zusammenfasst und Pippa seine Liebe gestehen möchte, taucht ihr Exfreund überraschend in Liebitz auf und macht Julius einen Strich durch die Rechnung.

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