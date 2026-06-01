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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Doppelschuss (2)

JoynStaffel 1Folge 34vom 23.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 34: Doppelschuss (2)

22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Andrea hofft, nach ihrer Trennung Trost bei Frieda zu finden. Die möchte sich aber nicht auf eine Seite schlagen, da ihr auch Mirko sehr wichtig geworden ist. Als sie diesem beim Umzug hilft, sieht Andrea die beiden zusammen und ist tief getroffen. Pippa fühlt sich von Martin unter Druck gesetzt, der sich dadurch im Dorf mehr als unbeliebt macht.

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