Erste Liebe, zweites Date (1)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 35: Erste Liebe, zweites Date (1)
23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Frieda gesteht Georg, dass sie Gefühle für Mirko hat. Doch auf einem Date mit Felix landen sie im Bett. Pippas erste Verabredung mit Julius verläuft dagegen anders. Während ihr seine Annährungen zu schnell gehen, fühlt er sich von ihrer Zurückweisung vor den Kopf gestoßen.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1