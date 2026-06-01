Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 39: Satus sechs (1)
23 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Laut Regularien ist Otto zu alt, um Staffelführer bei der Freiwilligen Feuerwehr zu bleiben. Da er aber nicht abtreten will, beginnt Frieda hinter seinem Rücken Phillip zu überzeugen, die Staffelführerausbildung zu absolvieren. Als Otto das mitbekommt, fühlt er sich hintergangen. Obwohl es Julius schwerfällt, einigen sich Pippa und er darauf, es langsamer anzugehen und sich erstmal unverfänglich kennenzulernen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.