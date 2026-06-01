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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Satus sechs (1)

JoynStaffel 1Folge 39vom 26.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 39: Satus sechs (1)

23 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Laut Regularien ist Otto zu alt, um Staffelführer bei der Freiwilligen Feuerwehr zu bleiben. Da er aber nicht abtreten will, beginnt Frieda hinter seinem Rücken Phillip zu überzeugen, die Staffelführerausbildung zu absolvieren. Als Otto das mitbekommt, fühlt er sich hintergangen. Obwohl es Julius schwerfällt, einigen sich Pippa und er darauf, es langsamer anzugehen und sich erstmal unverfänglich kennenzulernen.

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