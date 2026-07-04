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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Es hat gefunkt (2)

JoynStaffel 1Folge 42vom 04.07.2026
Es hat gefunkt (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 42: Es hat gefunkt (2)

23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Phillip wird zum neuen Staffelführer der Freiwilligen Feuerwehr gewählt, woraufhin Otto nichts mehr mit der Feuerwehr zu tun haben will. Doch ohne Otto fühlt sich Phillip der Aufgabe nicht gewachsen und er sucht die Aussprache. Als Mirko Frieda beim Lernen für die Feuerwehrprüfung unterstützt, knistert es zwischen ihnen, bis Felix hereinplatz und Frieda das Gebuhle der beiden Männer zu viel wird.

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