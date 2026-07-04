Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 45: Gefallen (1)
23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Durch eine Sabotage am Feuerwehrauto rasseln die Feuerwehrleute durch die Prüfung. Als der Prüfer anschließend selbst in einen Unfall verwickelt wird, sind sie die ersten an der Unfallstelle und erleben trotzdem ihren ersten richtigen Einsatz. Doch an der Feuerwache folgt der nächste Schock: Cornelia zeigt Felix und ihren Investoren gerade, was sie nach dem Abriss der Feuerwehr dort plant. Frieda glaubt, dass Felix schon länger Cornelias intrigante Pläne unterstützt.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1