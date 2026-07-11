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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Abschied von Hamburg (1)

JoynStaffel 1Folge 55vom 11.07.2026
Abschied von Hamburg (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 55: Abschied von Hamburg (1)

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Frieda bringt Pippas beste Freundin Nilay aus Hamburg mit nach Liebitz. Nilay plant eine Reise nach Chile und Pippa entscheidet spontan, mitzukommen. Trotz Abschiedsschmerz versucht Frieda, sie dabei zu unterstützen. Währenddessen ist Felix damit beschäftigt, einen zähen Grundstückbesitzer vom Verkauf an Cornelia zu überzeugen.

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