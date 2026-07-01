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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Abschied (1)

SAT.1Staffel 1Folge 57vom 11.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 57: Abschied (1)

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Bei der Reiseplanung merkt Pippa, dass sie und Nilay unterschiedliche Vorstellungen haben. Als der Abschied näher rückt, kommt sie ins Grübeln und macht sich Sorgen um Ottos Gesundheitszustand. Felix führt Cornelia über das Grundstück, das er für die Fleischfabrik gefunden hat. Dabei verletzt sich Cornelia und muss widerwillig von der Feuerwehr gerettet werden.

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