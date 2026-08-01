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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Hilfe in der Not (2)

JoynStaffel 1Folge 90vom 01.08.2026
Hilfe in der Not (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 90: Hilfe in der Not (2)

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Frieda weiß nun, dass in Wirklichkeit Ottos Geldprobleme hinter seinem merkwürdigen Verhalten stecken. Doch ihr Vater lässt nicht mit sich reden und blockt jedes Hilfsangebot von ihr und Pippa ab. Hans gerät unterdessen in eine missliche Lage und muss von Yvonne und Jonathan gerettet werden.

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