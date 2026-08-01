Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 90: Hilfe in der Not (2)
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Frieda weiß nun, dass in Wirklichkeit Ottos Geldprobleme hinter seinem merkwürdigen Verhalten stecken. Doch ihr Vater lässt nicht mit sich reden und blockt jedes Hilfsangebot von ihr und Pippa ab. Hans gerät unterdessen in eine missliche Lage und muss von Yvonne und Jonathan gerettet werden.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1