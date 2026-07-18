Friends
Folge 10: Die alte Nummer
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Janine ergattert eine der begehrten Einladungen zu der legendären "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve"-Show, die live im Fernsehen übertragen wird. Sie lädt Joey, Monica und Ross ein mitzukommen. Die beiden Geschwister sind überglücklich, können sie doch ihre Tanzkenntnisse jetzt sogar im Fernsehen präsentieren. Während Monica beruflich unterwegs ist, suchen Rachel, Phoebe und Chandler schon mal die versteckten Weihnachtsgeschenke ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Friends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH