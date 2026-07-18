Friends
Folge 11: Lautes Blabla
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Joey schwebt auf Wolke sieben, da seine Traumfrau Janine ihn endlich erhört hat. Doch sofort stellen sich schwerwiegende Probleme ein, denn Janine kann Chandler und Monica nicht besonders leiden. Ihrer Meinung nach gibt Chandler nur sinnloses Blabla von sich, und Monica ist sowieso viel zu laut. Für Joey ist das ein schwerer Schlag, zählen doch Monica und Chandler zu seinen besten Freunden. Nun ist er hin- und hergerissen, doch bald schon setzt er Prioritäten ...
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH