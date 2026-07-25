Friends
Folge 13: Schwestern
21 Min.Folge vom 25.07.2026
Joey bekommt in seinem neuen Job als Essensverkäufer im Central Park Schwierigkeiten, da er den weiblichen Kunden immer alles umsonst gibt ... Rachel bekommt Besuch von ihrer verwöhnten Schwester Jill, da der Papa den Geldhahn zugedreht hat. Rachel versucht, Jill zu helfen, doch bald schon begeht diese eine Kardinalsünde: Sie verabredet sich mit Ross! Als plötzlich in Ross' Schlafzimmer das Rollo heruntergelassen wird, schäumt Rachel vor Wut über ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH