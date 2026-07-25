Echte Männer weinen nichtJetzt kostenlos streamen
Friends
Folge 14: Echte Männer weinen nicht
22 Min.Folge vom 25.07.2026
Chandler behauptet vollmundig, er hätte seit seiner Kindheit nicht mehr geweint - doch dauert es nicht lange, bis ihm Tränen über die Wangen kullern ... Phoebe macht eine erschreckende Feststellung: Ursula hat in einem Pornofilm mitgewirkt - unter Phoebes Namen! Rachel ist währenddessen auf 180, da ihre kleine Schwester Jill dabei ist, ein Verhältnis mit Ross anzufangen. Rachel versucht nun mit allen Mitteln, dies zu verhindern ...
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH