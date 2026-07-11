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Der Traum vom Porsche

sixxStaffel 6Folge 5vom 11.07.2026
Der Traum vom Porsche

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Folge 5: Der Traum vom Porsche

21 Min.Folge vom 11.07.2026

Rachel und Ross wollen bei Gericht ihre Ehe annullieren lassen, doch dort erfahren sie, dass das gar nicht geht. So kommt nur eine echte Ehescheidung in Frage, doch damit hat Ross wiederum Probleme. Währenddessen findet Joey einen Porscheschlüssel und wird sofort für den Besitzer des Wagens gehalten. Und siehe da: Plötzlich sind alle jungen Frauen hinter Joey her ... Phoebe fühlt sich vom Auftrag, auf die Drillinge ihres Bruders aufzupassen, überfordert und braucht Hilfe ...

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