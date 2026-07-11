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Der letzte Abend

sixxStaffel 6Folge 6vom 11.07.2026
Der letzte Abend

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Folge 6: Der letzte Abend

21 Min.Folge vom 11.07.2026

Am Abend vor Rachels Auszug aus Monicas Wohnung soll noch mal richtig gefeiert werden. Doch zwischen den beiden kommt es zum Streit, weil Rachel eigentlich gar nicht ausziehen will ... Chandler versucht währenddessen, Joey Geld zukommen zu lassen, ohne dessen Stolz zu verletzen. Schließlich kommt er auf eine ziemlich schlaue Idee. Phoebe macht sich Gedanken, ob die Idee, mit Rachel zusammenzuziehen, richtig war. Denn es scheint ganz so, als hätte Rachel ein paar komische Ticks ..

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