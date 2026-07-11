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Flirt-Verbot

sixxStaffel 6Folge 7vom 11.07.2026
Flirt-Verbot

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Folge 7: Flirt-Verbot

21 Min.Folge vom 11.07.2026

Die erste gemeinsame Unternehmung der neuen WG Rachel/Phoebe ist das gemeinsame Joggen im Park. Aber Rachel ist die ganze Sache etwas peinlich, da Phoebe eine ziemlich komische Art zu laufen hat ... Joey hat eine neue Mitbewohnerin gefunden: die äußerst attraktive Janine. Obwohl Monica ihm rät, nicht mit Janine zu flirten, kann Joey dies nicht unterlassen, da er sich durchaus Chancen bei ihr ausrechnet. Doch schließlich spricht Janine ein klärendes Wort ...

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