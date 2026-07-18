Friends
Folge 9: Jugendsünden
22 Min.Folge vom 18.07.2026
Monicas Eltern haben für Thanksgiving ihren Besuch angesagt. Das bereitet ein kleines Problem, denn sie können Chandler nicht ausstehen! Und natürlich wissen sie auch nicht, wo dieser wohnt ... Joey und Ross können das Ende des Essens gar nicht erwarten, denn sie wollen unbedingt zu einem besonderen Event: Janine hat sie zu der Party "Thanksgiving mit Models" eingeladen. Natürlich versprechen sich die beiden von diesem Abend noch so einiges ...
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Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH