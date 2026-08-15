Friends
Folge 1: Die Kekskrise
21 Min.Folge vom 15.08.2026
Chandler muss seit Kurzem eine Brille tragen, aber niemandem fällt dies auf! Zudem ist die Sehhilfe auch noch umständlich, da sie immer wieder beschlägt. Als er mit Monicas Vater in die Sauna geht, sieht er plötzlich fast gar nichts mehr und setzt sich aus Versehen auf dessen Schoß ... Monica hat währenddessen den Ehrgeiz entwickelt, eine richtig gute Plätzchenbäckerin zu werden. Dazu bittet sie Phoebe um das Rezept ihrer Oma, die die "weltbesten" Plätzchen backen konnte ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Friends
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH