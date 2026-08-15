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Rachel liebt es heiß

sixxStaffel 7Folge 24vom 15.08.2026
Rachel liebt es heiß

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Folge 24: Rachel liebt es heiß

21 Min.Folge vom 15.08.2026

Als Joey unter Rachels Bett ein Erotik-Buch findet, nutzt er jede Gelegenheit, um sich über sie lustig zu machen. Sogar Ross erfährt davon. Wütend beschließt Rachel, Joey mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Inzwischen hat Monica entdeckt, dass ihre Eltern das ganze Geld, das für die Hochzeit geplant war, für ihr Strandhaus ausgegeben haben. Darauf entscheidet Chandler, seine Ersparnisse aufzulösen, um seiner enttäuschten Monica doch noch ihre Traumhochzeit zu verschaffen.

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