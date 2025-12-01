Die Klatsche meiner MutterJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Die Klatsche meiner Mutter
25 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Solange Annette ihre eigene Comedyserie noch nicht verkauft hat, will sie unbedingt die Hauptrolle in einem griechischen Drama spielen und muss dafür den intellektuellen Regisseur von ihrer Ernsthaftigkeit als Schauspielerin überzeugen. Auch privat muss Annettes einiges auffangen - Jola bekommt die ersten Schwangerschaftssymptome zu spüren und leidet sehr und Mutter Gabriele hält sich für die Kaiserin des Deutschen Reiches - mit unerwarteten Konsequenzen für Annette ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BRAINPOOL TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen