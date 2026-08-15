Es hätte nicht unbedingt Magie sein müssen ...Jetzt kostenlos streamen
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 2: Es hätte nicht unbedingt Magie sein müssen ...
26 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Frieren unterrichtet Fern in den Grundlagen der Magie. Zeitgleich versucht sie, das Buch zu entschlüsseln, das Himmel ihr gegeben hat - bevor Heiter stirbt. Der alte Mann hat nur noch kurze Zeit zu leben und bittet Frieren, sich nach seinem Tod um Fern zu kümmern.
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN