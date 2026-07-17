Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 1: Lasst uns aufbrechen
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Frieren, Fern und Stark setzen ihre Reise fort. Ihr Ziel ist es, die Stadt Ende zu erreichen. Da sie kaum noch Geld übrighaben und ihnen ein weiter Weg bevorsteht, planen sie, in der nächsten Stadt nach Arbeit zu suchen.
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN