Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 4: Die Heimat anderer
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Stark und Fern haben ein Date. Fern zieht sich für die Verabredung ein besonders schönes Outfit an, was auch Stark sofort bemerkt. Anschließend erkunden die beiden gemeinsam den örtlichen Markt, während Frieren ein entspanntes Bad genießt.
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN