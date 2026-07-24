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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Die Logistik der Nördlichen Hochebene

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 24.07.2026
Die Logistik der Nördlichen Hochebene

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 5: Die Logistik der Nördlichen Hochebene

24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

In der Region Bier in den Nördlichen Ländern begegnen Frieren und ihre Freunde dem Zwerg Fass. Dieser verfolgt seit 200 Jahren die Mission, das legendäre "Boshaft-Bräu" ausfindig zu machen. Dabei soll es sich um das beste und berühmteste aller Biere handeln.

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