Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 6: Vernichtungsauftrag
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
In der Region Rufen in den Nördlichen Ländern wurde ein Dorf von Dämonen heimgesucht und vollständig zerstört. Als Frieren und ihre Freunde in dem Ort eintreffen, begegnen sie alten Bekannten. Gemeinsam beschließen die Magier, die verbliebenen Dämonen zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN