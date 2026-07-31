Der unbezwingbare RevolteJetzt kostenlos streamen
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 7: Der unbezwingbare Revolte
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Methode und Genau schließen sich Frieren und ihren Freunden an, um die Dämonen zu jagen, die Genaus Dorf zerstört haben. Der Angriff geht auf das Konto von vier Dämonen, die von einem General namens Revolte angeführt werden. Dieser erwartet die Magier jedoch bereits, um sie in eine Falle zu locken.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN