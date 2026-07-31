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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Der unbezwingbare Revolte

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 31.07.2026
Der unbezwingbare Revolte

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 7: Der unbezwingbare Revolte

24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Methode und Genau schließen sich Frieren und ihren Freunden an, um die Dämonen zu jagen, die Genaus Dorf zerstört haben. Der Angriff geht auf das Konto von vier Dämonen, die von einem General namens Revolte angeführt werden. Dieser erwartet die Magier jedoch bereits, um sie in eine Falle zu locken.

Weitere Folgen in Staffel 2

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